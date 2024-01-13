Выгоднее модернизировать: какой у России потенциал по производству танков

В России замедлилось производство танков. Старые образцы – Т-72 и Т-80 россияне только модернизируют. Сейчас они могут себе позволить производить только одни танки – Т-90М "Прорыв".

Такое мнение высказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что производить Т-90 в России могут только в небольшом количестве. В течение года ВПК врага способен выпускать всего 50 – 60 единиц этих танков.

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Не хватает возможностей

Оккупанты хвастаются, что их заводы "работают в 3 - 4 смены". Тем не менее у них есть лишь определенное количество станков и линий производства. Россияне могут выпускать лишь ограниченную партию танков, и количество смен на заводе на это не влияет.

Кроме того, на складах и центрах хранения у них еще приблизительно 100 – 150 танков Т-90 модификации А, которые они выводили в 2010-х на хранение. Эти танки россияне также могут модернизировать до уровня Т-90М "Прорыв" и отправлять в зону боевых действий,

– объяснил военно обозреватель.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба проанализировали новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" , которые были ранее захвачены как трофеи. Специалисты выяснили, что это далеко не новая модель. Т-90М является модернизированным танком Т-72.

Танки Т-72 оккупанты уже не производят, а преимущественно модернизируют и ремонтируют. С одной стороны у них есть линии производства, но с другой – в 1998 году, когда остановилось изготовление Т-72, эти линии производства были частично вывезены с территории России. Их продавали в другие страны, а также станки переплавляли на металлолом.

Поэтому сейчас у россиян не хватает соответствующих инструментов для того, чтобы наладить полный цикл производства Т-72 с нуля. Однако на складах у них еще есть определенное количество этих танков, которые они восстанавливают,

– отметил он.

К тому же производство одного Т-72 занимает много времени, поэтому им выгоднее сейчас их модернизировать и ремонтировать.

"Такая же ситуация с танками Т-80. Производство этих танков в России отсутствует, однако на заводе "Омский завод транспортного машиностроения" их ремонтируют и модернизируют до уровня Т-80БВМ образца 2023 года", – подчеркнул Александр Коваленко.

Россияне несут большие потери вооружения и техники