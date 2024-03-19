Мобилизация в Украине: как правильно пройти ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения России. Все военнообязанные граждане, получившие повестку, должны пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Адвоката Кристины Ковцун рассказала, что ВВК охватывает широкий спектр медицинских исследований и обследований, которые осуществляются с учетом анализов и рекомендаций специалистов. После такого осмотра выдается заключение о пригодности к военной службе, а также могут быть даны рекомендации по ограниченной пригодности или временной непригодности.

Смотрите также В ТЦК служат те, кто "откупились" от службы в боевых подразделениях: почему это не так

Как правильно пройти ВВК

Когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность,

– объясняет адвокат.

Кристина Ковцун добавила, что если военнообязанный отказывается от прохождения ВВК – это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. Позже может быть еще один вызов.

В Украине процедура прохождения ВВК четко прописана и прежде всего центры комплектования имеют определенные обязанности по получению информации, в частности, из управлений соцзащиты – чтобы выяснить, кто в статусе лица с инвалидностью.

Военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карту и выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела – ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам, которые имеют более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар", – замечает Ковцун.

Когда назначают дополнительные обследования

Адвокат объясняет, что если во время общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначить и дополнительные обследования.

А после этого военнообязанного должны осмотреть такие специалисты:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог;

другие врачи по показаниям.

То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей,

– замечает Ковцун.

После полноценного прохождения медосмотра ВЛК должна предоставить заключение, который на сегодня может быть таким:

годен к службе;

непригоден к службе в мирное время, но ограниченно годен во время военного положения;

ограниченно годен;

временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

негодный к службе с исключением с воинского учета.

Мобилизация в Украине: последние новости