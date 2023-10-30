"Хотите убивать евреев – езжайте в Газу или в Киев": пропагандист Коц обратился к дагестанцам

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС в мусульманских регионах России происходят антисемитские волнения. Одно из таких разгорелось на территории аэропорта в Махачкале.

Там собралась толпа дагестанцев, чтобы встретить самолет из Тель-Авива, на котором чкобы должны прибыть еврейские беженцы. Комментируя этот инцидент, российский пропагандист и так называемый военкор Александр Коц выдал антисемитское заявление.

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Посоветовал убивать евреев в Газе и Киеве

Пропагандиста Коца возмутило то, что дагестанцы нападают на евреев в России. Он пристыдил их, мол, не за такой позор их земляки, участвовавшие в войне против Украины, вернулись домой в черных пакетах.

Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу. Или в Киев. Я знаю один адрес, могу подсказать: Банковая, 11,

– цинично заявил Коц.

Напомним, что в столице Дагестана местные мусульмане штурмовали аэропорт, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Они попали на взлетно-посадочную полосу и даже пытались проникнуть в салон самолета по крылу. Дагестанцы держали в руках плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев" и "Детоубийцы". Кроме того, в поисках евреев они проверяли выезжавшие из аэропорта автомобили.

Впоследствии силовикам удалось вытеснить протестующих на площадь перед аэропортом. Беспорядки еще продолжаются. Митингующие вступили в стычку с полицией. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело. Несколько участников антиеврейской акции были задержаны.

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