В Крым прорвалась темень: жители Севастополя и Евпатории жалуются на проблемы со светом

Жителям временно оккупированного Крыма с каждым днем живется только хуже. В частности, люди жалуются на проблемы с электричеством.

28 декабря, около 21:00 в телеграм-каналах и соцсетях жители Крыма начали писать, что у них нет света. В частности, темнота частично охватила Евпаторию и Севастополь, – информирует 24 Канал.

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Крым и тьма

Некоторое время оккупационная власть не комментировала причин проблем с током на территории полуострова. Однако в Севастопольэнерго в конце концов сообщили, что 16:14 "посторонняя организация" повредила кабельную линию напряжения в 6 000 вольт, когда проводила "несогласованные работы".



Это привело к аварийному прекращению электроснабжения потребителей четырех трансформаторных подстанций 6 до 0,4 киловольта. Севастопольэнерго заверило, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу тока как можно скорее.

Независимо от того как быстро удастся починить электросеть, можно констатировать с уверенностью: с 2014 года Крымский полуостров охватила темень. Территорию Украины захватили российские захватчики, которые ежедневно доказывают, что законы ведения войны им не писаны.

Президент Украины на днях, в 10-ю годовщину от захвата врагом полуострова, отмечал: "Все началось именно с Крыма – этот российский реваншизм, эта российская война. И именно там, в Крыму, российское зло должно потерпеть ключевое поражение". Весь мир, который стоит на стороне света, искренне верит, что эти его слова будут пророческими.

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