Пропутинские силы возрождаются в Европе: нардеп озвучил негативные тенденции на Западе

Российская агентура активно действует в разных странах Европы. В частности, в Польше, Словакии, Венгрии. Также Россия подстрекает к радикальным действиям группы людей в Германии и Франции.

Цель россиян – создать в Европе "холодную гражданскую войну", чтобы страны были погружены во внутреннюю вражду. Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

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Цель России – "холодная гражданская война"

Олег Дунда отметил, что в Польше российская агентура воспользовалась тем, что менялось правительство. А в Венгрии и Словакии – тем, что к власти пришли пророссийские силы. На Будапешт и Братиславу может давить Брюссель, они ведь полностью зависят от дотаций.

Кроме того, в Германии и Франции российская агентура и финансирование помогают радикальным партиям, протестным движениям подстрекать внутреннее общество.

Фактически цель российской агентуры – создать в странах Европы так называемую "холодную гражданскую войну", когда эти страны были прежде всего погружены во внутреннюю рознь,

– объяснил депутат.

Россия надеется, что тогда о войне в Украине все забудут и прекратят помощь ВСУ. Лучший вариант отпора – помогать Украине, в частности, отражать политическую, информационную агрессию в Евросоюзе.

Олег Дунда о российской агентуре в Европе: смотрите видео

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