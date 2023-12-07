Пропутинские силы возрождаются в Европе: нардеп озвучил негативные тенденции на Западе
Российская агентура активно действует в разных странах Европы. В частности, в Польше, Словакии, Венгрии. Также Россия подстрекает к радикальным действиям группы людей в Германии и Франции.
Цель россиян – создать в Европе "холодную гражданскую войну", чтобы страны были погружены во внутреннюю вражду. Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.
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Цель России – "холодная гражданская война"
Олег Дунда отметил, что в Польше российская агентура воспользовалась тем, что менялось правительство. А в Венгрии и Словакии – тем, что к власти пришли пророссийские силы. На Будапешт и Братиславу может давить Брюссель, они ведь полностью зависят от дотаций.
Кроме того, в Германии и Франции российская агентура и финансирование помогают радикальным партиям, протестным движениям подстрекать внутреннее общество.
Фактически цель российской агентуры – создать в странах Европы так называемую "холодную гражданскую войну", когда эти страны были прежде всего погружены во внутреннюю рознь,
– объяснил депутат.
Россия надеется, что тогда о войне в Украине все забудут и прекратят помощь ВСУ. Лучший вариант отпора – помогать Украине, в частности, отражать политическую, информационную агрессию в Евросоюзе.
Олег Дунда о российской агентуре в Европе: смотрите видео
Пророссийская риторика Фицо и Орбана
- На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия SMER-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Он обещал остановить поддержку Украины. Сразу после победы на выборах он выступил за мирные переговоры между Украиной и Россией. Он цинично заявил, что якобы "у Словакии и ее людей проблемы больше, чем в Украине".
- Недавно Фицо отличился новым заявлением. Премьер-министр Словакии призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений и периода после войны в Украине.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против членства Украины в Европейском Союзе. Он заявил, что его страна будет блокировать это решение. Орбан сказал, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз якобы "не отвечают" интересам Венгрии.
- Виктор Орбан неоднократно говорил, что Украина якобы "не сможет" победить в войне Россию. Также он раскритиковал страны Запада за помощь украинской армии.