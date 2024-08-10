Элементы единого плана: какой эффект для фронта будут иметь события в Курской области
В Курской области пятый день происходят боевые действия. Россияне не могут стабилизировать ситуацию на собственной территории, сосредотачивая определенные ресурсы на Курщине.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с 24 Каналом, что продвижение в Курской области России вероятно заставит врага растянуть резервы на большую территорию и отвлечь их от других горячих точек на фронте.
К теме Российское командование не хочет передислоцировать войска в Курск: в ISW назвали причину
Может быть удар на опережение
Сейчас на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются продвигаться, и эта ситуация очень опасна.
Соответственно возможные цели событий на Курщине с военной точки зрения – попытаться оттянуть российские ресурсы с направлений главного удара, таким образом ослабив противника на Востоке и в перспективе – на Харьковском направлении. Он напомнил, что Курская и Харьковская область – это зона действий одной группировки противника – "Север".
Поэтому если давить на Курщине, враг будет ослабевать на Харьковщине, и оттуда его будем вытеснять,
– подчеркнул Лакийчук.
Также, вероятно, продвижение на Курщине – это удар на опережение. Глава ГУР Кирилл Буданов еще в мае 2024 года, оценивая вторжение россиян на Харьковском направлении, отмечал, что мощная группировка противника формируется в направлении на Сумщину.
Можно предположить, если бы не было сейчас рейда в Курскую область, то через месяц, возможно в сентябре, войско Владимира Путина могло бы так же лезть в Сумскую область, как сейчас оно действует в Харьковской,
– предположил Павел Лакийчук.
Именно поэтому, по его мнению, нельзя исключать, что события на Курщине и боевые действия на Востоке и на Харьковщине – это элементы единого плана.Обратите внимание! Как отмечают в западных СМИ, прорыв на Курщине