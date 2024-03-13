Путин наконец-то отреагировал на прорыв границы: бредил об "иностранных наемниках" и не только

Только на вторые сутки Путин наконец-то решился прокомментировали прорыв государственной границы. Диктатор назвал российских добровольцев "иностранными наемниками".

Путин пожаловался, что в России хотят сорвать "выборы". Также грезил, что якобы Украина "хочет захватить территории для обмена во время переговоров". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Все, что известно Российские добровольцы прорвали границу: что происходит на территории государства-агрессора

Реакция военного преступника

Российский диктатор традиционно не признавал проблем в государстве-агрессоре. Во всех бедах пытался обвинить Украину. Заявил, что наша страна якобы хочет "что-то показать главным образом в информационном плане".

Иностранные наемники участвовали в "попытках Киева" атаковать приграничные регионы России,

– грезил Путин.

Также заявил, что по последним докладам российского генштаба речь идет о 300 человек, в частности "наемников".

Кроме того, военный преступник пожаловался, что Украина "атаками по российским регионам" имеет целью "если не сорвать выборы в России, то помешать".

Более того, диктатор добавил, еще одна цель – это якобы получить "какой-то козырь в возможном переговорном процессе". Мол, "ну мы вам вернем, а вы нам верните это".

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