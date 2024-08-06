Где произошел вероятный прорыв границы в Курской области: показываем на карте

Утром 6 августа российские власти сообщили о попытке прорыва границы в Курской области. Телеграм-каналы, связанные с вражескими силовиками, пишут о боях.

Отмечается, что колонны техники движутся в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка Курской области. Где произошел вероятный прорыв границы России, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Бои за Веселое, наступление врага на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

Неизвестные танки в направлении Суджи

Российские СМИ жалуются, что "украинским формированиям" удалось завести на территорию России несколько единиц бронированной техники. По их словам, направление – Куриловка и Гончаровка. Стоит указать, что последний населенный пункт расположен недалеко от города Суджа Курской области. Там утром писали об обстрелах.

Где расположен город Суджа: смотрите на карте

Губернатор Курской области уже поспешил заверить, что прорыв был безрезультатным. Однако некоторые каналы отмечают, что сообщение о том, что "противник отброшен" – преждевременно. По их данным, военным удалось закрепиться в одном из населенных пунктов вблизи границы.

Россияне говорят, что "вооруженные формирования" работают с РЭБом, что затрудняет работу дронов. При этом о движении "трех танков и пехоты" также пишут паблики города Суджа, которое обстреливают утром. Обстановку называют "сложной".

В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко пишет, что из Курской области "много будет новостей". По его словам, группировки армии России "Север" проваливает оборону.

Добавим, что в мае 2024 года, сразу после начала наступления россиян в Харьковской области, глава ГУР Кирилл Буданов предупреждал, что россияне удерживают небольшую группировку сил в городе Суджа, то есть – на Сумском направлении. Однако ситуация не позволила им приступить к активным действиям.