Дипломатии не будет: как россияне могут ответить на операцию в Курской области

Операция украинских сил в Курской области продолжается более недели. Несмотря на все усилия россиян, ВСУ продолжают удерживать занятые позиции. Эти события могут изменить не только ситуацию на фронте, но и переформатировать дипломатическую позицию России.

Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что одним из последствий проведения военной операции на Курщине вероятно будет прекращение Россией любых коммуникаций. Она может вернуться к риторике, которая ранее постепенно становилась мягче.

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Не лучшее развитие событий

Москва последние месяцы неоднократно говорила о возможности проведения переговоров с Украиной о прекращении войны.

В частности Дмитрий Песков заявлял, что начало переговоров возможно даже при наличии с точки зрения России проблем с "легитимностью" украинской власти.

Кремль отступил от этой позиции, а теперь может вернуться к ней, и заявить, что не признает власть в Киеве и никаких переговоров с ней не будет проводить,

– предположил Вигиринский.

Несмотря на то, что в Украине вопросов о легальности официальных лиц нет, может сложиться ситуация, когда дипломатическая коммуникация вообще будет отсутствовать.

Россия может заявить, что будет достигать своих целей в войне только военным путем, это будет не лучшее развитие событий. Это приведет к финалу дипломатические усилия, которые прилагаются другими странами мира,

– отметил политолог.

Соответственно при такой позиции, не будут иметь смысла, по его мнению, саммиты мира, потому что в них не будут видеть смысла участвовать Китай, Бразилия и страны, которые одобрительно откликнулись на мирную инициативу Пекина

Дипломатии не будет. Возможно будут происходить какие-то мероприятия, однако надежды урегулировать ситуацию, например, относительно ограничения или прекращения огня, не будет. Не обязательно, что события будут разворачиваться по такому сценарию, однако эти факторы нужно учитывать,

– отметил он.

Если же отменяется дипломатия и война переходит исключительно в военную плоскость, то Россия вероятно будет снимать ограничения, которые существовали у нее относительно целей и средств противодействия.

Это не совсем оптимистичный сценарий для Украины,

– отметил Андрей Вигиринский.

Добавим, что аналитики ISW считают возможным изменение вектора войны после начала операции в Курской области. Украине удалось воспользоваться тем, что россияне продвигались почти по всей линии фронта, однако не построили укрепления в тылу.

Теперь украинские силы могут провести ряд меньших контрнаступательных операций вместо того, чтобы провести одну решающую.