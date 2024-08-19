Сопротивление увеличивается, но мы продвигаемся, – боец ВСУ рассказал о боях на Курщине

Украина проводит операцию на территории Курской области. Там продолжаются бои, а наши воины продолжают продвигаться вперед, даже несмотря на давление врага.

Командир взвода "Нахтигаль" Василий Галамай рассказал 24 Каналу, что операция стала полной неожиданностью для России. Именно это позволило довольно успешно ее развить.

К теме Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Что происходит на Курщине

Прорыв границы состоялся 6 августа, и с тех пор россияне имели возможность перевести войска, продумать ход действий.

Со временем сопротивление, которое оказывает враг, становится все больше, подтягивается значительно большее количество войск, и уже сейчас мы можем это наблюдать,

– рассказал Василий Галамай.

Россияне применяют большое количество артиллерии, ее значительно больше, чем в начале, также появилось много FPV-расчетов. С первых дней и до сих пор оккупанты активно применяют КАБы, которыми отрабатывают по позициям Сил обороны, чтобы замедлить их движение.

Несмотря на это, продвижение происходит и дальше. Просто сопротивление стало больше, наши штурмовые подразделения масштабно его встречают,

– добавил боец ВСУ.

Он добавил, что на конкретном этапе операции не сталкивался с нехваткой сил и средств. Впрочем, только Генштаб и высшее командование могут говорить о количестве накопленных боеприпасов, которые были привлечены для прорыва границы и для дальнейших действий.

"Имеем ли мы конкретно средства, которыми работаем? Да, у нас их достаточно, наше командование постоянно об этом заботится. Соответственно мы можем вносить свою лепту в общее дело", – добавил Василий Галамай.

Откуда враг берет подкрепление

По словам командира взвода "Нахтигаль", можно надеяться, что россияне перебросят часть войск с Донецкого направления. Ведь именно этот участок фронта является особенно сложным.

Поэтому есть надежда, что врага удастся уничтожать на его территории, к тому же не только непосредственно в боевом столкновении. Силы обороны за время своего марша показали, что могут действовать на опережение, то есть еще до того, как колонны противника развернулись.