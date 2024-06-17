Пик наступления врага на Харьковщине прошел: каков дальнейший замысел оккупантов

Пик наступления врага на Харьковщине пройден. Однако противник пытается изменить ситуацию и закрепиться хотя бы на узкой полосе, которую он сейчас контролирует.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сначала россияне пытались окружить Волчанск и обойти его в районе Тихого. Также они хотели объединить две группировки в районе Липцов и Волчанска.

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Что пытаются делать россияне

"Эти попытки блокированы. Сейчас есть огневая мощь для того, чтобы держать под контролем логистическое сообщение Шебекино – Волчанск. Удары наносятся по Белгородской области. Враг там пытается перегруппироваться", – сказал Мусиенко.

Захватчики доукомплектовывают свои подразделения. Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что общая численность войск группировки врага "Север" – примерно 53 тысячи. Однако, не все они привлечены к операции на Харьковщине. Часть находится на территории Курской и Брянской областей России.

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Противник пытается нарастить свою группировку, однако значительных изменений относительно того, что враг может готовиться к расширению наступления и ускорения своей операции, сейчас нет.

Они будут пробовать сохранять свое присутствие. Хотя бы держаться для того, чтобы украинские силы их не вытеснили из Харьковщины. Растягивать нашу линию обороны,

– предположил Александр Мусиенко.

Действия врага на других направлениях

Россияне поняли, что у них нет шансов на Угледарском направлении. Они пытаются сунуться на Времевском и Старомайорском направлениях. Враг пытается растягивать линию обороны ВСУ. Оккупантам при этом не удалось прорваться на Купянском направлении. Однако, они пытаются усилить наступление в направлении Лимана.

"Так время от времени мы наблюдаем. При этом стабильная ситуация – сложная. Где она не меняется – это Покровское направление, где они наступают постоянно, хотя определенные части перебросили на Харьковское направление", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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