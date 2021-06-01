Протасевич объяснил царапину на лбу тем, что "прислонился к стенке"

Задержанный белорусский активист Роман Протасевич "признался", что силовики не били его. Ссадины на его лице, мол, появились по другой причине.
Протасевич в СИЗО
Активист пояснил, что следы от избиения – на самом деле якобы появились вследствие того, что он "долго стоял, устал и прислонился лбом к стене". Об этом заявила адвокат парня Инесса Оленская.
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Протасевич рассказал своей защитнице, что в СИЗО силовики всех называют по фамилии, а к нему якобы обращаются по имени и отчеству.
Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который воспринимает ситуацию, какой она есть, и решает проблемы по мере поступления. Роман просил передать родителям, что в его камере собралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи,
– сказала Оленская.
Парень просил передать ему в изолятор книги, однако не уточнил, какие именно.
Что известно о вероятном избиении активиста
После задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA о его местонахождении не сообщали. 24 мая мать Протасевича заявила, что сын – в минской больнице в критическом состоянии. У него якобы возникли проблемы с сердцем. Такой информацией с женщиной поделились "неравнодушные граждане".
Сразу после этого заявления, белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем. В нем парень рассказал, что на самом деле находится в СИЗО и с ним "все в порядке". В то же время на лице активиста виднелись следы от побоев, которые пытались скрыть.
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Коротко о задержании Протасевича
- 23 мая в Минске срочно посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Это случилось из-за сообщения о заминировании воздушного судна, которое отправили белорусские диспетчеры. Заметим, на самом деле никакой взрывчатки не было.
- После осмотра всех пассажиров Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали. Теперь им обоим грозит до 15 лет заключения из-за "организации беспорядков".
- Международное сообщество возмутилось такими действиями белорусских властей. Европейский Союз, Украина, Великобритания и еще ряд стран запретили авиасообщение с государством.