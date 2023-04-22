Хотел отдать Крым России: украинцы вышли на протест в Лиссабоне из-за визита президента Бразилии
Источник:Ucrania Livre!!
Украинцы вышли на протестную акцию в столице Португалии. Они выступили против заявлений президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы.
Последний прославился тем, что призвал США не "поощрять войну" в Украине, а "начать говорить о мире". Также он предлагал отдать Крым России, чтобы прекратить войну.
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Что произошло в Лиссабоне
В пятницу, 21 апреля, президент Бразилии Инасиу Лула да Силва прибыл в Лиссабон с пятидневным официальным визитом. Поэтому украинцы вышли на протест. Они пришли в посольство Бразилии и выступили против заявлений да Силвы. В частности, активисты держали в руках плакаты с надписями:
- "Россия – террористическое государство";
- "Прекратите убивать наших детей".
Люди вышли на протест в Лиссабоне/ Фото Ucrânia Livre!!
Издание Reuters написало, что Ассоциация украинцев Португалии передала в посольство Бразилии письмо, в котором выразила недовольство. Документ был передан послу Бразилии Раймундо Каррейро и министру бразильского правительства Марсио Маседо.
"Бразилия и президент Лула стремятся к миру, и президент будет работать над объединением других стран для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – заявил Марсио Маседо после получения письма.
Президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха назвал "странным" то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".
В Украине ежедневно гибнут люди, и нам нужна международная поддержка,
– объяснил Павел Садоха.
Что известно о заявлениях президента Бразилии
- 6 апреля президент Бразилии на встрече с журналистами заявил, что, дескать, Владимир Зеленский "не может хотеть всего". Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина отдала временно оккупированный Крым России. По его мнению, это необходимо для того, чтобы прекратить войну.
- В украинском МИДе ответили на заявление президента Бразилии. Там заявили, что наше государство не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Так что предложение отдать Крым, чтобы закончить войну – недопустимо. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил: "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли".
- После заявлений президент Бразилии в США с призывами "прекратить поощрять войну", в украинском МИД пригласили Луиса Инасиу Лула да Силва посетить Украину.
- Уже 19 апреля бразильский президент осудил агрессию России против Украины. Он сказал, что осуждает "нарушение территориальной целостности Украины", однако добавил, что считает возможным достижение мира между Украиной и Россией "с помощью нейтральных стран".