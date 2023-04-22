Хотел отдать Крым России: украинцы вышли на протест в Лиссабоне из-за визита президента Бразилии

Украинцы вышли на протестную акцию в столице Португалии. Они выступили против заявлений президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Последний прославился тем, что призвал США не "поощрять войну" в Украине, а "начать говорить о мире". Также он предлагал отдать Крым России, чтобы прекратить войну.

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Что произошло в Лиссабоне

В пятницу, 21 апреля, президент Бразилии Инасиу Лула да Силва прибыл в Лиссабон с пятидневным официальным визитом. Поэтому украинцы вышли на протест. Они пришли в посольство Бразилии и выступили против заявлений да Силвы. В частности, активисты держали в руках плакаты с надписями:

"Россия – террористическое государство";

"Прекратите убивать наших детей".



Люди вышли на протест в Лиссабоне/ Фото Ucrânia Livre!!

Издание Reuters написало, что Ассоциация украинцев Португалии передала в посольство Бразилии письмо, в котором выразила недовольство. Документ был передан послу Бразилии Раймундо Каррейро и министру бразильского правительства Марсио Маседо.

"Бразилия и президент Лула стремятся к миру, и президент будет работать над объединением других стран для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – заявил Марсио Маседо после получения письма.

Президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха назвал "странным" то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".

В Украине ежедневно гибнут люди, и нам нужна международная поддержка,

– объяснил Павел Садоха.

Что известно о заявлениях президента Бразилии