Блокировка границы поляками: в Еврокомиссии объяснили, почему нельзя выполнить условия фермеров
Еврокомиссия сотрудничает как с польской, так и с украинской сторонами, чтобы решить ситуацию с блокированием границы фермерами. В то же время выполнить условия протестующих поляков пока невозможно.
Об этом в эфире телемарафона заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Одной из причин является односторонний запрет импорта украинского зерна, которую ввела Варшава, передает 24 Канал.
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Еврокомиссия не может выполнить условия польских фермеров
Домбровскис отметил, что ситуация с протестами на украинско-польской границе вызывает кучу вопросов. Представитель Еврокомиссии отметил, что Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму страну, поэтому другие причины пока непонятны.
Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, то что мне работы? Запрещать то, что уже и так запрещено?
– отметил вице-президент Еврокомиссии.
Чиновник отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, который внедрили поляки. Он заверил, что активно приобщены к дискуссиям как с украинской, так и с польскими властями, в частности, Домбровскис имел разговор с соответствующими польскими министрами по блокированию границы.
"По дороге из Киева я буду в Варшаве и использую эту возможность, чтобы поднять и решить эту тему. Мы уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам как птица и сахар", – пояснил он.
Вице-президент также подчеркнул, что Еврокомиссия приняла также и другие меры, в частности, дала возможность реагировать в случае нарушений норм в одном или нескольких государствах членах ЕС. Поэтому, по мнению чиновника, в определенном смысле эти вещи должны успокоить фермеров в Польше.
Фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец"
- Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко 10 марта рассказал, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец". Однако вскоре этот КПП польские фермеры снова должны закрыть.
- По словам Демченко, протестующие отметили, что возобновят свои действия примерно 13 марта. Сейчас блокировка на 5 других направлениях продолжается.
- Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным. Ведь 90% продукции наше государство осуществляет Черным морем и Дунаем, а с сентября 2023 года не экспортирует в Польшу пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс.