Встреча правительств Украины и Польши на границе: у Дуды ответили на призыв Зеленского

Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и главу правительства страны Дональда Туска встретиться на границе, чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась с протестами. Государственный секретарь канцелярии польского президента Анджей Дера ответил на эту идею.

Представитель канцелярии Дуды отметил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств на границе. Однако он также предостерег от опасных последствий, которые могут возникнуть после этой встречи.

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У Дуды поддержали идею Зеленского о встрече на границе

Анджей Дера отметил, что польский президент выступает за то, чтобы переговоры с фермерами и украинской стороной состоялись. По словам государственного секретаря, это единственный способ решить огромную проблему.

Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является фатальной, потому что решимость с обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить,

– сказал он.

Дера также отметил, что пока нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Ведь фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством.

Госсекретарь подчеркнул, что польский президент Анджей Дуда поддерживает встречу между двумя правительствами.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не забывайте, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией, является следствием войны", – подчеркнул польский чиновник.

Отвечая на вопрос о том, что Анджей Дуда может стать "патроном" встречи, Дера подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на содействии встречи между польским правительством во главе с Дональдом Туском и украинским правительством, а также ключевыми представителями ЕС.

Дера отметил опасность, которая может произойти после встречи

В то же время на вопрос об идее встречи представителей польского и украинского правительств на границе Анджей Дера сказал, что "это не самый безопасный вариант".

Лучше говорить в Варшаве или где-то в Ряшеве или Люблине, и необязательно возле границы. Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут происходить там. Это о символе,

– отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что главная идея заключается в том, чтобы очистить границу от протестующих.

Напоследок Дера отметил, что протесты происходят из-за политики ЕС в отношении аграриев. Ведь в Украине и Евросоюзе разные стандарты сельскохозяйственного производства. Поэтому и цена на эту продукцию в Украине другая.

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