Достаточно было бы миллиона людей, чтобы "качнуло" путина, – Давыдюк о протестах в россии
Россиянам достаточно собрать миллионный митинг в столице, чтобы сменить власть в россии. В то же время они боятся что-то делать, потому ведут себя как рабы.
Для эффективных трансформаций протестующим нужно иметь количественное превосходство над силовиками на улицах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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Засилье силовиков
Эксперт считает, что протестные настроения в россии на сегодняшний день недостаточны, чтобы сменить власть в стране.
Протестующих в россии сейчас мало. На самом деле, не нужно 30 миллионов "спартанцев" – миллиона даже было бы достаточно в москве, которые легко "качнули" бы путина,
– объяснил обозреватель.
По его словам, на ситуацию существенно влияет то, что у россии около 200 тысяч "омоновцев" в москве и соседних областях.
"Если выйдет полмиллиона – людей будет больше, чем силовиков в два раза. Ведь когда есть 5 силовиков на 1 протестующего, тогда можно "натягать" в автозаки и 300, и 500, и 1 тысячу, и 20 тысяч человек. Но когда больше людей, чем "омоновцев" – они начинают убегать, как убегал янукович. Поэтому нужно вывести 1 миллион человек, чтобы было с запасом на 100 процентов", – добавил Давыдюк.
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"Подавай россиянам Европу"
По мнению эксперта, миллион протестующих мог бы условно разделиться на две части, чтобы взять инициативу в свои руки.
Одна часть пошла бы поджигать ново-огарьово, а вторая половина будет на "красной площади". Это была бы вполне обычная история. Но они боятся. Им "прикольно" быть рабами и бегать с протянутой рукой по Европе, прячась за лозунгом "мы вне политики",
– считает политолог.
Он указал, что наглое поведение россиян в Европе объясняется еще и тем, что они считают себя представителями "бело-голубой крови", тогда как к украинцам относятся как к "второсортным".
"Типа мы можем умирать, а им "подавай Европу". Стыдно, что в ЕС на это все ведутся и к ним прислушиваются, но не слышат украинцев, которые действительно европейцы и вышли на войну, защищая цивилизационно Европу на следующий век", – резюмировал Давыдюк.
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Ситуация в россии: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. По нему кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключением до 15 лет.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время, российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс относительно преступлений во время мобилизации и военного положения.
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