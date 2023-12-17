"Понять их можно": израильский журналист объяснил протесты в стране

В Израиле сотни людей вышли на протест, требуя прекратить военные действия и освободить заложников. Триггером, в частности, стало ошибочное убийство трех заложников руками бойцов ЦАХАЛ.

Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович отметил 24 Каналу, что Армия обороны Израиля (АОИ) не скрыла этого, хотя это было бы нетрудно сделать. Семьи имеют право знать, что с их родными произошло на самом деле.

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"Ни в одном протоколе, ни в одной инструкции для солдат АОИ не предусмотрен сценарий, согласно которому заложник может просто свободно бродить по улицам. Поэтому, когда их увидели, их приняли не просто за террористов, а за террористов, которые могут представлять опасность", – отметил Шлеймович.

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Имена ошибочно убитых заложников –. Имя третьего мужчины не разглашают по просьбе его родных.

В акциях принимают участие несколько организаций, в том числе штаб, объединяющий семьи похищенных, – там более 700 человек. Люди требуют свести военные действия к минимуму, чтобы не подвергать угрозе жизни заложников.

По словам Шлеймовича, члены кабинета ведения войны вынуждены встречаться с семьями заложников, но это не значит, что их позицию принимают.

Понять их можно, а операция продолжается,

– констатировал журналист.

Теперь рассматривают возможность обменять всех 133 заложников на возможность Яхьи Синвару и еще каким-нибудь высокопоставленным боевикам сбежать из Газы. Военная операция АОИ продолжается и тем самым подталкивает боевиков к этому сценарию.

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