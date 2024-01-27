Режим очень рыхлый: кто может стать настоящей проблемой для Путина

В России масштабируется и радикализируется движение жен мобилизованных. Это серьезно угрожает режиму Владимира Путина.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал эти протесты 24 Каналу. По его словам, это "свои" люди, на которых Кремль еще недавно опирался.

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"Для режима сложно воевать со "своими", потому что он достаточно гнилой и рыхлый внутри – не такой сильный, как кажется", – отметил Гудков.

Слабость Кремля ярко продемонстрировал бунт вагнеровцев, которые едва не свергли путинский режим. Но дело в том, что Евгений Пригожин не ставил себе такой цели – если бы поставил, то достиг бы.

Мобилизированные также могут развернуть оружие против Кремля

. В течение 23–24 июня 2023 года ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным устроила мятеж в России. Боевики захватили военные объекты Ростова-на-Дону и дошли до Воронежа.Однако по договоренности с Александром Лукашенко вагнеровцы свернули бунт, часть из них отправилась в Беларусь. Через два месяца, 23 августа, Пригожин и другие руководители ЧВК попали в авиакатастрофу над Тверской областью.

Путинский режим научился подавлять мирные протесты политически активных граждан, неспособных бороться вооруженно. В то же время мобилизованные россияне могут.

Мобилизированные мужчины этих женщин – матерей, жен – с оружием. Если что-то не то, не знаю, как там будут обстоять дела. Поэтому для власти это большая проблема,

– подчеркнул Гудков.

К слову, во время протестов в Башкортостане женщины призвали своих земляков вернуться домой "для защиты своей земли и своего народа". В Баймаке и Уфе прошли масштабные акции в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова.

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