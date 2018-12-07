Протесты во Франции: из-за "желтых жилетов" закроют Эйфелеву башню и Лувр

Из-за протестов, которые могут произойти в субботу, 8 декабря, парижская власти объявили о закрытии местных исторических памятников и музеев – в частности Эйфелевой башни и Лувра.

Об этом сообщает ВВС.

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Правоохранители призывают владельцев магазинов и ресторанов в центре города не работать в ближайшую субботу, 8 декабря. Кроме того, около 10 парижских музеев, в частности Лувр, планируют также закрыть 8 декабря. К слову, недавно в Париже протестующие исписали один из главных символов города –Триумфальную арку. Кроме надписей, сделанных баллончиками, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, украшающие исторический памятник.

Мы имеем дело с людьми, которые хотят не протестовать, а устроить беспорядок. И мы хотим иметь возможность не дать им полную свободу действий,

– говорит премьер-министр Эдуар Филипп.

Paris closes tourist sites ahead of new 'yellow vest' protests this weekend pic.twitter.com/fX68W4ByfM — Every Protest Ever (@Every_Protest) 6 декабря 2018 г.

Массовые протесты "желтых жилетов" продолжаются во Франции уже несколько недель. Они начались из-за несогласия с введением новых налогов на горючее, однако этот шаг власти объясняли борьбой с загрязнением воздуха.

Ранее правительство пошло на уступки другим участникам протеста, так называемым "желтым жилетам", которые выступали против экономических реформ. Власти пообещали не повышать налоги и тарифы на топливо и электроэнергию.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?



Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.