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      Протести у Франції: через "жовтих жилетів" закриють Ейфелеву вежу і Лувр

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      Через протести "жовтих жилетів" закриють Ейфелеву вежу і Лувр
      Через протести "жовтих жилетів" закриють Ейфелеву вежу і Лувр / Фото з відкритих джерел

      Через протести, що можуть відбутися в суботу, 8 грудня, паризька влада оголосила про закриття місцевих історичних пам'яток та музеїв – зокрема Ейфелевої вежі і Лувру.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Правоохоронці закликають власників магазинів і ресторанів у центрі міста не працювати у найближчу суботу, 8 грудня. Крім того, близько 10 паризьких музеїв, зокрема Лувр, планують зачинитися 8 грудня також. До слова, нещодавно у Парижі протестувальники обписали один із головних символів міста – Тріумфальну арку. Окрім написів, зроблених балончиками, "жовті жилети" пошкодили ще й статуї, які прикрашають історичну пам'ятку.

      Ми маємо справу з людьми, які хочуть не протестувати, а влаштувати безлад. І ми хочемо мати можливість не дати їм повну свободу дій,
      – каже прем'єр-міністр Едуар Філіп.

      Масові протести "жовтих жилетів" тривають у Франції вже протягом кількох тижнів. Вони розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне, проте цей крок влада пояснювала боротьбою із забрудненням повітря.

      Раніше уряд пішов на поступки іншим учасникам протесту, так званим "жовтим жилетам", які виступали проти економічних реформ. Влада пообіцяла не підвищувати податки і тарифи на паливо і електроенергію.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" У ФРАНЦІЇ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Протести у Франції протести Еммануель Макрон Пальне
      Джерело: 24 Канал
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