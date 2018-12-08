Протесты "желтых жилетов" во Франции: в Париже провели массовые аресты

Перед новой волной протестов "желтых жилетов" полиция Парижа уже арестовала 278 человек. Преимущественно задерживают тех людей, которые, по мнению правоохранителей, склонны к насилию и радикализму.

Об этом информирует AFP.

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Почти 300 человек правоохранители задержали накануне новых протестов "желтых жилетов". Арестовывают именно тех людей, которые могут устраивать насилие и прибегать к радикальным действиям.

В свою очередь, на улицах усилится полицейский контроль. Так, около 8 тысяч полицейских должны охранять улицы Парижа во время акций протеста.

На улицах французской столицы также появилась спецтехника.

Добавим, что накануне стало известно об аресте около 700 школьников и студентов Франции. Их задержали за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более двухсот школ, еще в более чем сотни заведений сорвали занятия.

Также следует отметить, что во Франции закрыли выдающиеся памятники культуры в связи с протестами. Так, в частности, нельзя будет наведаться в Лувр или подняться на Эйфелеву башню. Не будут работать также с десяток музеев. К слову, недавно в Париже протестующие исписали один из главных символов города – Триумфальную арку. Кроме надписей, сделанных баллончиками, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, которые украшают исторический памятник.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ