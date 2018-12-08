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      Протести "жовтих жилетів" у Франції: у Парижі провели масові арешти

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      Протести "жовтих жилетів" у Парижі
      Протести "жовтих жилетів" у Парижі / Getty images

      Перед новою хвилею протестів "жовтих жилетів" поліція Парижа вже арештувала 278 осіб. Переважно затримують тих людей, які, на думку правоохоронців, схильні до насильства та радикалізму.

      Про це інформує AFP.

      Читайте також: Протести у Франції: "жовті жилети" незадоволені поступками уряду

      Майже 300 осіб правоохоронці затримали напередодні нових протестів "жовтих жилетів". Арештовують саме тих людей, які можуть влаштовувати насильство та вдаватися до радикальних дій.

      Своєю чергою, на вулицях посилиться поліцейський контроль. Так, близько 8 тисяч поліцейських мають охороняти вулиці Парижа під час акцій протесту. 

      На вулицях французької столиці також з'явилась спецтехніка.

      Додамо, що напередодні стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад двісті шкіл, ще у більше ніж сотні закладів зірвали заняття.

      Також слід зазначити, що у Франції закрили найвидатніші пам'ятки культури у зв'язку із протестами. Так, зокрема, не можна буде навідатись у Лувр чи піднятись на Ейфелеву вежу. Не працюватимуть також з десяток музеїв. До слова, нещодавно у Парижі протестувальники обписали один із головних символів міста – Тріумфальну арку. Окрім написів, зроблених балончиками, "жовті жилети" пошкодили ще й статуї, які прикрашають історичну пам'ятку.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Протести "жовтих жилетів" у Франції: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини політики Протести у Франції Новини Франції протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
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