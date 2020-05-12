Против Китая и власти Украины подали иск в суд из-за распространения коронавируса

В Окружной административный суд города Киева поступил иск из-за распространения в Украине коронавируса. Ответчики в нем – украинская и китайская власти.

Иск в суд подала общественная организация. В Окружном административном суде города Киева, который и сообщил об этом иске, ее не называют.

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Кто выступает ответчиком

Ответчиками в иске определены Государственный совет Китайской Народной Республики, Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины – члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отметим, что до этого американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требовал возместить убытки. Иск был адресован китайским властям, Коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

Что требуется в иске

Истец просит суд "признать бездействие указанных ответчиков по непринятию надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

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В общем иск содержит 9 требований, среди которых:

обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права;

обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней",

обязать Минздрав обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.