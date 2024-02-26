Всех бойцов научат противодействовать вражеским дронам: детали решения

В Сухопутных войсках 26 февраля сообщили, что приняли решение относительно беспилотников. Отныне всех бойцов будут учить, как вести себя во время атак российскими дронами.

Военные говорят о том, что в ВСУ должны разработать унифицированный боеприпас, который подойдет под любой тип дронов. Россияне уже сделали это.

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Бойцов научат противодействовать вражеским дронам

Военнослужащие в обязательном порядке будут учиться противодействовать вражеским БПЛА. Инструкторы в центрах подготовки подразделений Сухопутных войск уже внесли соответствующие изменения в программы подготовки и начали занятия. Воинов также будут учить правильно маскироваться в укрытиях и в естественном ландшафте,

– говорится в сообщении.

Как ВСУ учатся противодействовать дронам россиян: смотрите видео

В ролике показано, как воины быстро прячутся от российского дрона, а затем отстреливаются от него. Также важно знать, что делать в случае, если беспилотник застал солдата в траншее.

"В боевых условиях полученные навыки помогут сохранить свою жизнь и жизнь побратимов, выполнить поставленные задачи и освободить украинскую землю от захватчика", – подытожили в Сухопутных силах.

Аналитики подсчитали, что Украина наносит больше ударов FPV-дронами , чем Россия. Впрочем, Силы обороны бьют преимущественно по пехоте и транспорту, а Россия – по оборонительным укреплениям.

По каким целям работают украинские и российские дроны / Инфографика UA War Infographics

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