В России уже "ползет" государственный переворот: почему Кремль не может убрать Пригожина
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно снова обругал руководство России. В стране-агрессоре продолжается государственный переворот. Кремль не может ликвидировать Пригожина, потому что у него огромная поддержка в российских спецслужбах.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Пригожин остается для Владимира Путина "своим".
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"Пригожин еще остается "своим" для Путина. Как его "убирать"? Он единственный, кто хоть как-то делает репортажи с фронта. Больше никого на фронте нет: ни Путина, ни Герасимова, ни Шойгу, ни Патрушева. Вообще никого", – считает он.
Как утверждает экс-агент КГБ, если Кремли убьет Пригожина, то настроит против себя большую часть так называемых российских "патриотов". Среди них у владельца вагнеровцев большой авторитет.
Государственный переворот в России
Жирнов отметил, что в России уже "ползет" государственный переворот, который устроили Пригожин, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров, террорист Игорь Гиркин, идеолог "русского мира" Александр Дугин и олигарх Константин Малофеев.
Почему им все это прощают? У них есть огромная поддержка не только в русском электорате. Они имеют поддержку в армии, генштабе и российских спецслужбах. Более низкие и даже средние этажи армии и российских спецслужб думают именно так, как думают Пригожин или Гиркин,
– сказал собеседник.
Бывший сотрудник КГБ добавил, что Путин потерял свою власть. Он военный преступник и разыскивается судом в Гааге. Поэтому государственный переворот идет де-факто.
Жирнов о государственном перевороте в России: смотрите видео
Пригожин обругал руководство России
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова высказал претензии к российского минобороны и генштаба. А также он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых уничтожили ВСУ в боях за Бахмут.
- По словам Пригожина, у его наемников снарядный голод составляет 70%. Поэтому, обругав Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, спросил у них, где боеприпасы. Он плакался, что его наемники умирают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
- 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали не верить Пригожину.
- Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его наемники готовы заменить ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут.