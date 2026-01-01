Провал России: командир РДК Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию усилят воинов ГУР

Россия намеревалась ликвидировать командира Русского добровольческого корпуса – Дениса Капустина с позывным White Rex. Эту операцию сорвала украинская разведка, а деньги, которые Москва выделила на убийство, усилят спецподразделения ГУР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как ГУР смогло сорвать операцию России по убийству White Rex?

В украинской разведке отметили, что убийство Дениса Капустина, командира подразделения Российский добровольческий корпус, который воюет против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц – заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей,

– отметили в украинской разведке.

Детали спецоперации врага по ликвидации White Rex доложил Кириллу Буданову командир "Спецподразделения Тимура". Военный отметил, что украинская сторона также получила соответствующую сумму средств, которую выделили российские спецслужбы для реализации этого преступления.

"По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", – доложил Тимур.

Начальник ГУР МО поздравил Дениса Капустина, который также присоединился к докладу через видеосвязь.

Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ вашей ликвидации пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и вам лично успехов,

– заявил генерал Буданов.

White Rex, в свою очередь, отрапортовал о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", – сказал командир Российского добровольческого корпуса.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и замечательное выполнение спецоперации.

