Не все ездят на "Мерседесах", – глава НАПК о мониторинге образа жизни военнослужащих

9 августа 2023, 22:43
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Источник:

Укринформ

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков отметил, что ведомство активно следит за образом жизни военных комиссаров нашего государства. В частности, по его словам, сейчас ведется до 135 мониторингов.

В то же время, он отметил, что нарушения зафиксировали не у всех руководителей ТЦК и СП. Новиков сказал, что большинство военнослужащих все же добродетельны.

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В НАПК рассказали о мониторинге жизни военнослужащих

Новиков отметил, что в настоящее время ведомство начало 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов, то есть с 1 795 человек. Несмотря на это, он подчеркнул, что это не означает, что в каждом из этих наблюдений следует ожидать нарушения.

Не все военные ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно,
– подчеркнул он.

Он отметил, что, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны. В то же время НАПК продолжает мониторить образы жизни военнослужащих, чтобы выявить вероятных нарушителей.

Что известно о проверках в ТЦК и СП

  • Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала о первые результаты проверки руководителей ТЦК и СП. По ее словам, в настоящее время уже до 10 обвинительных актов уже находятся в суде, а в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.
  • Высказался о результатах проверки ТЦК и СП и глава государства Владимир Зеленский. Он сказал, что факты об обнаруженных злоупотреблениях в военкоматах – являются отвратительными.
  • Офис генпрокурора также сообщил, что в Киеве разоблачили начальника Голосеевского военкомата. Он за деньги переправлял военнообязанных через границу.
  • Также мера пресечения избрали военного комиссара в Закарпатье. В частности, он использовал солдат для того, чтобы ему строили дом.
  • К тому же правоохранители разоблачили, что одесский военком Егор Смирнов с 24 февраля 2022 года стал долларовым миллионером. Теперь его отправили воевать на фронт.

Автор: Владислав Кравцов