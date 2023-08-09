Не все ездят на "Мерседесах", – глава НАПК о мониторинге образа жизни военнослужащих

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков отметил, что ведомство активно следит за образом жизни военных комиссаров нашего государства. В частности, по его словам, сейчас ведется до 135 мониторингов.

В то же время, он отметил, что нарушения зафиксировали не у всех руководителей ТЦК и СП. Новиков сказал, что большинство военнослужащих все же добродетельны.

Интересно Может ли Украина наказать убежавших за границу уклонистов: объяснение адвоката

В НАПК рассказали о мониторинге жизни военнослужащих

Новиков отметил, что в настоящее время ведомство начало 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов, то есть с 1 795 человек. Несмотря на это, он подчеркнул, что это не означает, что в каждом из этих наблюдений следует ожидать нарушения.

Не все военные ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно,

– подчеркнул он.

Он отметил, что, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны. В то же время НАПК продолжает мониторить образы жизни военнослужащих, чтобы выявить вероятных нарушителей.

Что известно о проверках в ТЦК и СП