Проводили атаки ракетами различных типов и дронами: как ПВО отразила ночной российский террор

Ночью 12 августа российские войска запустили по Украине более 140 воздушных целей. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отработала по целям?

Во время ночной атаки противник применил по территории Украины баллистическую ракету "Искандер-М", противорадиолокационную ракету Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-35. Кроме того, летели 138 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Вражеские воздушные цели летели с нескольких направлений в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Основное направление удара – Сумщина, Одесчина,

– уточнили военные.

Предварительно противовоздушная оборона уничтожила или подавила 112 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Однако не обошлось без последствий: цели противника попали на 16 локациях. Еще на двух местах упали обломки.

Какие последствия атаки?

В Запорожье под атакой находилась гражданская инфраструктура. Поврежден частный дом, а также горел "Эпицентр". Также около 1 200 абонентов остались без электроснабжения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром скоростная цель врага атаковала Одессу. В результате в городе была повреждена инфраструктура.