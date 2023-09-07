Кроме шоу – нет ничего, – Андрющенко сказал, как проходят псевдовыборы в Мариуполе
Россияне проводят на оккупированных территориях Украины так называемые "выборы" и пытаются получить на них максимальную поддержку. Для этого в Мариуполь должна была приехать "массовка" из оккупированной Донецкой области и России.
Однако пока в город прибыли якобы граждане КНР, которые пели в театре русские песни. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что в Мариуполе проходят точечные "спектакли" в рамках псевдовыборов.
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"Нарисуют" цифры такие, которые нужно
Также в ближайшие дни в Мариуполе наверняка появятся так называемые "международные наблюдатели", такие же, как были на псевдореферендуме в прошлом году.
Это в основном граждане Европейского Союза, которые почему-то в своих странах находятся в розыске. Но они как "независимые наблюдатели" из Европы всегда присутствуют на выборах на оккупированных территориях Украины.
Определенная часть шоу на "выборах" будет, но кроме шоу – нет ничего,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Он объяснил, как происходят "выборы" в Мариуполе. Подходит человек к месту, где проходит волеизъявление, и говорит, что хочет проголосовать. У него спрашивают Ф.И.О. и адрес. Он называет, допустим, Иванов Иван Иванович и говорит адрес проживания. Ему дают бюллетень, и он голосует. Затем он подходит к следующему месту голосования и уже называется Петровым Петром Петровичем. Ему дают новый бюллетень, и он снова отдает свой голос.
Как проходят псевдовыборы в Мариуполе: смотрите видео
К тому же, все бюллетени в Мариуполе хранятся в 63-й школе, где расположен так называемый штаб организации "выборов". Там члены штаба закрываются ночами и заполняют бюллетени в поддержку правящей партии в России. И они "нарисуют" цифру такую, которая нужна оккупантам.
"И потому нет смысла привозить людей, чтобы получить больше голосов. Слишком сложно привлечь в Мариуполь большое их количество, если достичь такого же результата можно со значительно меньшим. Достаточно усадить их за стол и дать в руки карандаш", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Больше о псевдовыборах на оккупированных территориях
- Продолжаются так называемые "выборы" на украинских территориях, захваченных Россией. В Донецкой и Запорожской областях "досрочное голосование" началось 31 августа, а в Луганской и Херсонской – 2 сентября. 10 сентября в России будет так называемый "единый день голосования".
- В Херсонской области оккупанты обходят дома местные жители в некоторых населенных пунктах, чтобы заставить голосовать. Люди прячутся, а кому не удается это сделать, вынуждены заполнять бюллетени. Ведь отказ голосовать означает стать нелояльным к российским оккупационным властям.
- К такому же методу прибегают россияне в Мелитополе. Также обходят дома и квартиры, заставляют отдать голос и снимают момент волеизъявления на видео.
- В то же время в ГУР считают, что выборы на захваченных украинских территориях нужны Путину для того, чтобы "узаконить оккупацию украинских земель" и военные преступления оккупантов.