Кроме шоу – нет ничего, – Андрющенко сказал, как проходят псевдовыборы в Мариуполе

Россияне проводят на оккупированных территориях Украины так называемые "выборы" и пытаются получить на них максимальную поддержку. Для этого в Мариуполь должна была приехать "массовка" из оккупированной Донецкой области и России.

Однако пока в город прибыли якобы граждане КНР, которые пели в театре русские песни. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что в Мариуполе проходят точечные "спектакли" в рамках псевдовыборов.

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"Нарисуют" цифры такие, которые нужно

Также в ближайшие дни в Мариуполе наверняка появятся так называемые "международные наблюдатели", такие же, как были на псевдореферендуме в прошлом году.

Это в основном граждане Европейского Союза, которые почему-то в своих странах находятся в розыске. Но они как "независимые наблюдатели" из Европы всегда присутствуют на выборах на оккупированных территориях Украины.

Определенная часть шоу на "выборах" будет, но кроме шоу – нет ничего,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Он объяснил, как происходят "выборы" в Мариуполе. Подходит человек к месту, где проходит волеизъявление, и говорит, что хочет проголосовать. У него спрашивают Ф.И.О. и адрес. Он называет, допустим, Иванов Иван Иванович и говорит адрес проживания. Ему дают бюллетень, и он голосует. Затем он подходит к следующему месту голосования и уже называется Петровым Петром Петровичем. Ему дают новый бюллетень, и он снова отдает свой голос.

Как проходят псевдовыборы в Мариуполе: смотрите видео

К тому же, все бюллетени в Мариуполе хранятся в 63-й школе, где расположен так называемый штаб организации "выборов". Там члены штаба закрываются ночами и заполняют бюллетени в поддержку правящей партии в России. И они "нарисуют" цифру такую, которая нужна оккупантам.

"И потому нет смысла привозить людей, чтобы получить больше голосов. Слишком сложно привлечь в Мариуполь большое их количество, если достичь такого же результата можно со значительно меньшим. Достаточно усадить их за стол и дать в руки карандаш", – подчеркнул Петр Андрющенко.

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