Больше времени для запугиваний: враг будет проводить "выборы" на оккупированных территориях аж 3 недели
Захватчики решили растянуть "выборы" президента России на временно оккупированных территориях Украины на 3 недели – с 25 февраля по 17 марта. К тому же оккупанты будут проводить "квартирный обход". В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что это продлится с 17 февраля по 7 марта. Он добавил, что россияне будут агитировать.
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"Квартирный обход" будет с агитацией, промыванием мозгов людям об этой "сверхважности", что "надо идти голосовать, выбирать". Дедлайн – до 8 марта. Потому что у них праздник, надо напиться, отпраздновать это, потому что до "выборов" остается мало", – рассказал Кирильчук.
Коллаборантам не доверяют
Между тем все меньше россиян начинает доверять коллаборантам, которые во время временной оккупации пошли на сотрудничество. Враг будет обходить квартиры в сопровождении росгвардии.
Все больше и больше их начинают проверять, выжимать. И все фильтруют, какой только можно трафик и всех людей, которых они там оккупировали и пытаются, в частности, использовать,
– подчеркнул депутат Запорожского городского совета.
Псевдовыборы на временно оккупированных территориях
- В марте в стране-агрессоре будут выбирать президента. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что за президента России будут "голосовать" и на временно оккупированных территориях Украины.
- На это отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что это грубо нарушает Конституцию Украины. А еще – нормы и принципы международного права. Также там призвали наложить новые санкции и не присылать своих граждан в качестве наблюдателей на псевдовыборы.
- Украинцы, которые остались в оккупации, не хотят участвовать в так называемых "выборах". Это стало для россиян проблемой.
- В британской разведке считают, что так Владимир Путин хочет создать впечатление "легитимности" вторжения на территорию Украины.