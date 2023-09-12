Они просто ничтожны: Россия в очередной раз опозорилась бутафорными выборами
Оккупанты проводят псевдовыборы к местным властям на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму и еще 4 областях, а также готовятся к президентским выборам в 2024 году. Если взглянуть на это с юридической стороны – полная незаконность и нелегитимность процесса.
Более того, эти псевдовыборы можно охарактеризовать одним словом – ничтожные. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.
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Россия опозорилась псевдовыборами
Украинская юридическая ассоциация по разрешению ЦИК провела 7 избирательный цикл по мониторингу определенного ряда факторов легитимности избирательного процесса на территории России.
Во-первых, нет обеспечения возможности свободно выбирать кандидата или быть избранным – все голоса подкупают. Во-вторых, отсутствие международных наблюдателей. В-третьих, тотальная фальсификация.
Буряченко объяснил, как Россия опозорилась псевдовыборами: смотрите видео
Даже цивилизованный мир признает выборы на временно оккупированных территориях – незаконными и нелегитимными. Ведь у России нет ничего общего с законом. Россия и соблюдение закона – слова антонимы.
Они (псевдовыборы – 24 Канал) просто ничтожны. Есть такое юридическое понятие, что можно вести спор по законности и незаконности, легитимности и нелегитимности того или иного решения. А есть просто ничтожные – юридическое действие, которое не имеет за собой никакого юридического содержания и не несет никаких юридических последствий,
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: что известно
- Россия провела квазивыборы на временно оккупированных территориях Украины. Однако ни мир, ни Киев не признают так называемые "выборы" россиян. Более того, многие украинцы на временно оккупированных территориях пытались делать все, чтобы не голосовать.
- Следует заметить, что Совет Европы 11 сентября заявил, что псевдовыборы России на оккупированных территориях Украины недействительны в соответствии с международным правом.
- Кроме того, Верховная Рада обращалась к миру с призывом не признавать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины.
- Кстати, Евросоюз еще в июне 2023 года осудил намерение России относительно "выборов" на оккупированных территориях. Там также объясняли, что они являются очередным нарушением международного права.