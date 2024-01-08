ПТРК "Штурм-СМ", новые дроны и средства разминирования: что уже закупает Минобороны

Минобороны активно работает над внедрением в армию новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. В частности, недавно все испытания прошли мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ".

Государство пытается налаживать отечественное производство роботизированных систем, БПЛА, инженерной техники, модернизированных ПТРК с новыми ракетами. Часть этих разработок уже успешно закупается Минобороны.

Смотрите также Победа в море, новые тактики и изменяющие все дроны. Каким был еще год большой войны

Развитие производства

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, что процесс кодификации дает разрешение на заключение соглашения между предпринимателями и Минобороны. То есть позволяет покупать разработку за государственные средства. Однако перед этим необходимо, чтобы изделие прошло тестирование.

В настоящее время завершена кодификация ряда вооружений украинского производства. Речь идет о мобильном противотанковом ракетном комплексе "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. К нему отдельно созданы украинские ракеты с разными типами боевых частей.

ПТРК "Штурм-СМ" на базе бронированной машины / фото АрмияInform

В сфере БПЛА украинское войско получит новую модификацию "Аист" и 2 вида FPV-дрона с разной грузоподъемностью. Отдельное внимание было уделено защите дронов от вражеских РЭБ.

Кроме этого, кодификацию прошли:

наземная роботизированная платформа для дистанционного минирования с функцией дистанционного самоподрыва;

наземный роботизированный комплекс логистического назначения;

полунавесной минный трал к боевым бронированным машинам на автомобильном шасси;

двухместный квадроцикл с грузоподъемностью 800 кг и отдельным тактическим прицепом.

Новые разработки Украины