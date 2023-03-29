ВСУ взяли в плен Александра Пушкина: видеопризнание, почему приехал с Дальнего Востока
Украинские защитники взяли в плен оккупанта из Хабаровска Александра Сергеевича Пушкина. Тезка русского поэта уверяет, что якобы отказался выполнять приказы своего командования и попал в штрафную.
Уже будучи в плену оккупант записал видео, опубликованное рядом телеграм-каналов. В видео Пушкин рассказывает, как попал на войну с Дальнего Востока.
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По словам оккупанта, он участвовал в боевых действиях в селе Старомайорское Волновахского района Донецкой области в составе 394-го мотострелкового полка России, однако среди мобилизованных якобы вспыхнул бунт.
Поначалу бунт у нас был, потому что никто из мобилизованных не хотел воевать, совершенно. Собирались, бунтовали, но приехали из штаба, замполит приехал, еще кто-то, половину разогнали народу. Также у нас могли двое скрыться, их так и не нашли. Сбежали с концами,
– рассказал захватчик.
Оккупант попал в штрафбат
По словам Пушкина, он якобы лично отказался выполнять приказы комбата, за что его якобы отправили в штрафбат. Он также обратился к россиянам, чтобы те не уходили в Украину.
В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того не стоит,
– посоветовал пленник своим соотечественникам.
Видеопризнание пленного оккупанта Пушкина:
Оккупанты только рады попасть в плен в ВСУ
- Российские мобилизованные не скрывают, что для них плен за счастье по сравнению с отношением российского военного командования.
- Они то ли "переобуваются", то ли действительно раскаиваются, но уверяют, что воевать не хотят и даже берутся Шевченко, или приветствовать украинских добровольцев с профессиональным праздником.
- Некоторые очень изобретательны, как пленный вагнеровец, которого взяли в плен пограничники близ Бахмута, говорят, что никого не убивали на войне, почему пришли на чужую Землю с оружием – неизвестно.