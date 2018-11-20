Путь правительства – это путь банкротства государства и банкротства украинского человека, – Бере

Политика действующей власти уже имеет свои "результаты".

Об этом заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, говорится на сайте партии.

"Олигархическая власть в Украине имеет свою природу, несмотря на слова, которыми она прикрывает ее. И сегодняшняя политика правительства и действующей власти проявляется в макроэкономических показателях государства. Как оказывается, вследствие этого "успеха" управления государством, ВВП уменьшается с 3.8% до 2.8%".

По мнению нардепа, это признак того, что реальный сектор экономики останавливается. А этот "успех" власти держится исключительно на торговле и, кстати, исключительно на импорте. Потому что торговый баланс страны в дефиците 62%. Березюк обращает внимание, что импорт из России увеличился на 21% за аналогичный период прошлого года: "Мы там покупаем даже вату. Вот "успехи" действующей власти в экономике".

Как это правительство решило спасаться от того, что ограбило бюджеты страны, за которую оно отвечает? Оказывается, карманами людей.

Березюк отмечает эти действия власти: "Это грабеж городов. Не выплачиваются субвенции на образование и медицину; розничный тариф на топливные материалы; разница тарифов (коммунальных). Мало того, местные бюджеты физически грабят".

Также правительство залезло в карманы предпринимателей. Олег Березюк заявляет: "Именно в этом бюджете правительство планирует повысить налоги для предпринимателей – Единый социальный взнос – и решить за счет предпринимателей свои проблемы. Что сделают предприниматели? Они уйдут в тень или закроются, потому что не смогут функционировать. И экономика еще больше затормозит свое развитие".

Также правительство "не обошло" и карманы обычных людей, повышая тарифы. На вопрос "почему?", Березюк объясняет: "Потому что ничего не сделало для создания качественных рыночных условий. А это: увеличение добычи собственного газа, энергоэффективные технологии, "теплые кредиты", которые могли бы реально, а не бутафорно снизить тарифы".

Лидер фракции "Самопомич" призывает противостоять этой позорной политике власти:

"Не сдаваться мэрам! Не молчите, а протестуйте против ограбления бюджетов городов. Не сдаваться предпринимателям! Нельзя повышать ЕСВ! И, безоговорочно, не сдаваться людям. Не дать ограбить себя. Это сегодня и задача парламента: во время голосования за бюджет показать правительству, что его путь – это путь банкротства государства и банкротства украинского человека".