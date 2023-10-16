"Там законы стаи": почему Путину так важен его рейтинг

Владимир Путин в последнее время чаще появляется в эфирах, делает заявления, пытается демонстрировать так называемые "победы" на фронте, которых на самом деле нет. Однако президентские выборы в России – это бутафория и заранее известно, кто в них победит. Но Путин все равно переживает из-за своего рейтинга.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что Путину необходима народная поддержка, чтобы легитимизировать свою власть.

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Путину необходимо на кого-то опираться

Он заметил, что российскому президенту нужны рейтинги, ведь без них диктатор может не усидеть в своем кресле

Там законы стаи. И если Путин ослабнет, его могут сместить с должности. Диктатор вынужден опираться хоть на кого-то,

– уверен Сазонов.

У Путина есть армия, но в ней происходят колебания. Это стало очевидным во время мятежа Евгения Пригожина или его имитации – военные не спешат защищать главу Кремля и его команду.

У Путина есть свое ФСБ, однако это еще те интриганы. Поэтому рассчитывать он может на ФСО (федеральная служба охраны – 24 канал). Его служба охраны уже стала почти как армия – в ней более 100 тысяч личного состава,

– отметил политолог.

Росгвардия, кадыровцы, все остальные региональные элиты – все они присягают на верность Путину, но верить им нельзя. Поскольку они всегда на стороне сильнейшего и будут отстаивать того, кто сейчас имеет влияние.

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Чего хотят россияне

Именно поэтому для Путина очень важно добиться хоть каких-либо успехов в наступлении на Авдеевку. И ему важно продемонстрировать их не только внутри России. Это еще очень серьезный аргумент для союзников Украины и международной коалиции поддержки нашей страны.

Также российский диктатор сейчас рассказывает о том, что якобы украинское контрнаступление "захлебнулось", и будто бы только на отдельных направлениях будут попытки украинских сил наступать. Таким образом Путин хочет заставить Украину сесть за стол переговоров,

– подчеркнул военнослужащий.

Однако его слова не имеют оснований. Когда же он сможет показать хоть какую-то "победу" в Авдеевке, которую разрушат до груды кирпичей, то заявит, что имеет "тактический успех" и может предложить переговоры.

"Россиянам очень нужны переговоры, но не ради мира. Они по-прежнему стремятся к войне и ликвидированию Украины. Однако им необходима пауза, чтобы перевести экономику на военные рельсы, найти постоянно работающие пути по обходу санкций и мобилизовать личный состав", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Что происходит в России

На Путина оказывают влияние несколько человек из его окружения, и в частности Антон Вайно, руководящий администрацией президента России. Поскольку сам глава Кремля работает немного, его дела в основном выполняет администрация президента. И Путин, вероятно, доволен работой Вайно, ведь тот довольно долго остается на своей должности.

В то же время, по информации западных СМИ, состояние здоровья Путина значительно ухудшилось. Более того, он якобы умирает. Поэтому в Кремле ищут того, кто сможет занять кресло президент России после Путина. Один из вероятных кандидатов – секретарь совета безопасности России Николай Патрушев. Однако сам Путин видит на своем месте действующего премьера Михаила Мишустина.