Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що Путіну необхідна народна підтримка, щоб легітимізувати свою владу.

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Путіну потрібно на когось спиратись

Він зауважив, що російському президенту необхідні рейтинги, адже без них диктатор може не всидіти у своєму кріслі.

Там закони зграї. І якщо Путін ослабне, його можуть змістити з посади. Диктатор вимушений спиратись хоч на когось,

– впевнений Сазонов.

У Путіна є армія, але в ній відбуваються вагання. Це стало очевидним під час заколоту Євгенія Пригожина чи його імітації – військові не квапляться захищати главу Кремля та його команду.

Путін має своє ФСБ, проте це ще ті інтригани. Тому розраховувати він може на ФСО (федеральна служба охорони – 24 Канал). Його служба охорони вже стала майже як армія – в ній понад 100 тисяч особового складу,

– зазначив політолог.

Росгвардія, кадирівці, всі інші регіональні еліти – всі вони присягають на вірність Путіну, але вірити їм не можна. Оскільки вони завжди на боці сильнішого, та будуть відстоювати того, хто зараз має вплив.

Політолог пояснив, навіщо Путін активізувався у медійному просторі: дивіться відео

Чого прагнуть росіяни

Саме тому для Путіна дуже важливо досягти хоч якихось успіхів у наступі на Авдіївку. І йому важливо продемонструвати їх не тільки для всередині Росії. Це ще дуже серйозний аргумент для союзників України та міжнародної коаліції підтримки нашої країни.

Також російський диктатор зараз розповідає про те, що нібито український контрнаступ "захлинувся", і тільки на окремих напрямках буцімто будуть спроби українських сил наступати. В такий спосіб Путін хоче змусити Україну сісти за стіл переговорів,

– наголосив військовослужбовець.

Проте його слова не мають підґрунтя. Коли ж він зможе показати якусь "перемогу" в Авдіївці, яку зруйнують до груди цегли, то заявить, що має "тактичний успіх" та може запропонувати перемовини.

"Росіянам дуже потрібні переговори, але не задля миру. Вони як і раніше прагнуть війни та ліквідування України. Однак їм необхідна пауза, щоб перевести економіку на військові рейки, знайти шляхи, що постійно працюють, з обходу санкцій та мобілізувати особовий склад", – підкреслив Кирило Сазонов.

Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Путін, називаючи намагання росіян наступати на Авдіївку "активною обороною", намагається зменшити очікування від нього. Проте аналітики вважають, що російським загарбникам навряд чи вдасться прорватися у місто або ж відрізати Сили оборони в Авдіївці.

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