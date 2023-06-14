Путин неосознанно признал свой страх перед ВСУ: что на это указывает в речи диктатора

13 июня Владимир Пути провел пресс-конференцию для так называемых российских "военкоров". В нем он попытался согласовать текущую ситуацию на фронте с пропагандой.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, это выступление является ответом на запросы российского общества, переполненного страхом из-за длительной войны.

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Что сказал Путин на пресс-конференции

На пресс-конференции российский диктатор отрицал успехи Вооруженных Сил Украины в освобождении оккупированных территорий, назвав украинские потери "катастрофическими" (хотя подтверждений этому не предоставил).

Также диктатор Путин обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и заявил, что Россия не будет оглашать ни военное положение, ни новую волну мобилизации.

Отдельного внимания заслуживают слова российского диктатора о "госперевороте" в Украине и о том, что границы войны ("спецоперации") не определены и зависят от контрнаступления ВСУ.

Страх Путина

Осенью 2022 года Путин объявил о присоединении к составу России Херсонской и Запорожской областей. Вскоре ВСУ выбили оккупантов из Херсона и это поставило Кремль в очень неудобное положение. Де-факто в России не знают, где действительно пролегают их границы.

По мнению политолога, слова диктатора о границах следует воспринимать буквально. Эта мысль должна сидеть в голове Путина, иначе бы он об этом не объявлял.

Кремлевский диктатор опасается не только украинского контрнаступления, но и потенциальной потери Кубани и Белгородщины. Несмотря на то, что Украина не раз заявляла, что не претендует на эти территории.

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"Чем ближе мы будем подходить к своим границам, тем сильнее станут протестные движения в России. Он абсолютно прав: территория России имеет огромный потенциал к изменению", – уверен Буряченко.

Ведь ее субъекты уже давно были недовольны путинским режимом. Теперь мы видим, как "Свобода России" спокойно заходит на территорию врага и местное население не оказывает ей сопротивления.

Дальнейшее разъединение России – это логическое следствие бессмысленной "спецоперации" Путина,

– уверен политолог.

Теперь, когда российское общество потребовало ответов на важные вопросы, кремлевскому диктатору не осталось ничего другого, как дать предоставить их. А вдобавок он повторил по пунктам все важнейшие мантры российской пропаганды.

Алексей Буряченко о том, что означают слова Путина: смотрите видео

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