Панические атаки и вспышки агрессии: состояние здоровья Путина ухудшается

О состоянии здоровья Владимира Путина уже говорили немало. Однако в последнее время у российского президента начались панические атаки и вспышки необоснованной агрессии.

Российский оппозиционный правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сказал 24 Каналу, что Путину все труднее нормально функционировать. Учитывая это, его окружение серьезно рассматривает разнообразные сценарии развития событий после его смерти.

Вашему вниманию Изоляция заметна: как прошел день рождения Путина

"Очевидно, что ему тяжело. Сказываются возраст, огромная психологическая нагрузка и то давление, которому он себя подвергает, потому что весь цивилизованный мир не принимает его диктаторскую политику", – отметил Осечкин.

Российскому президенту нужно много времени, чтобы проснуться. Кроме того, он по полчаса и больше проводит в ванной, чтобы отдышаться, взять себя в руки и контролировать свои действия.

Однако удается не всегда – Путин периодически имеет панические атаки и всплески необоснованной агрессии на окружающих.

Путин теперь особенно опасен

Поскольку российский президент находится в сверхэмоциональном состоянии и не переживает за последствия своих действий, он представляет большую опасность.

"Он думает только о том, как удержать власть, чтобы не оказаться в тюрьме Гааги или не быть убитым в результате дворцового переворота. В эти моменты он способен на многое", – подчеркнул Осечкин.

Что известно о состоянии здоровья Путина: смотрите видео 24 Канала

Путин болен: последние новости