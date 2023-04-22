Сделает цену очень высокой: на что может пойти Кремль, чтобы оставить Крым

Ситуация в Крыму накаляется с каждым днем. Полуостров живет в ожидании контрнаступления ВСУ, и сейчас он не так безопасен для Владимира Путина, каким был до начала полномасштабного вторжения.

Пока ситуация в Крыму для России не сверхкритическая, но уже очень тревожная. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Осажденная крепость

Он отметил, что Путин может пойти на отчаянные шаги, чтобы оставить полуостров российским.

Он может превратить Крым в осажденную крепость. Путин может бросить туда еще больше войск, нарыть еще больше окопов, линий обороны. Сделать цену деоккупации Крыма очень высокой. Другого варианта у него нет,

– предположил оппозиционный политик.

Геннадий Гудков о том, на какие шаги пойдет Путин, чтобы оставить Крым российским: смотрите видео

Также российские власти могут создать транспортный или паромный мост, потому что Крымский мост может быть разрушен.

"Если на полуострове будет много войск – допустим 100 тысяч человек, они будут нуждаться в боеприпасах, поставках, строительстве жилья для них. России все это будет стоить больших денег и станет большой проблемой. Но Путин будет пытаться решить ее таким образом", – отметил Геннадий. Гудков.

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