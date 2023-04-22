Сделает цену очень высокой: на что может пойти Кремль, чтобы оставить Крым
Ситуация в Крыму накаляется с каждым днем. Полуостров живет в ожидании контрнаступления ВСУ, и сейчас он не так безопасен для Владимира Путина, каким был до начала полномасштабного вторжения.
Пока ситуация в Крыму для России не сверхкритическая, но уже очень тревожная. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Осажденная крепость
Он отметил, что Путин может пойти на отчаянные шаги, чтобы оставить полуостров российским.
Он может превратить Крым в осажденную крепость. Путин может бросить туда еще больше войск, нарыть еще больше окопов, линий обороны. Сделать цену деоккупации Крыма очень высокой. Другого варианта у него нет,
– предположил оппозиционный политик.
Геннадий Гудков о том, на какие шаги пойдет Путин, чтобы оставить Крым российским: смотрите видео
Также российские власти могут создать транспортный или паромный мост, потому что Крымский мост может быть разрушен.
"Если на полуострове будет много войск – допустим 100 тысяч человек, они будут нуждаться в боеприпасах, поставках, строительстве жилья для них. России все это будет стоить больших денег и станет большой проблемой. Но Путин будет пытаться решить ее таким образом", – отметил Геннадий. Гудков.
Ситуация во временно оккупированном Крыму: последние новости
- По сообщению Генштаба, россияне переводят боевые подразделения, которые размещались в Скадовске Херсонской области в Крым. В то же время в Скадовск привезли другое подразделение, которое якобы состоит из примерно 300 зеков. Они будут следить за правопорядком в городе.
- Благодаря снимкам со спутника стало известно, что оккупанты рядом с городом Керчь – по трассе Е97 – разместили военный объект, также радиолокационную станцию (РЛС), расположенную в районе Ольвинских каменоломен. Военный объект начали строить 24 июля 2022, а уже с августа того же года он эксплуатируется.
- Тем временем в Крыму не перестает звучать "хлопки". 13 апреля в районе села Кринички Кировского района местные жители слышали взрывы. Известно, что в этом месте оккупанты хранили военную технику.