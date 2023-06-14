Абсолютная неадекватность, – Череватый прокомментировал заявления Путина о событиях на фронте

Владимир Путин вышел из своего бункера, чтобы в тесной компании пообщаться с российскими "военкорами". Он в частности сообщил пропагандистам, что российским властям удалось собрать из 140-миллионной России только 6 тысяч добровольцев.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый усомнился, что в стране-агрессоре сейчас есть 140 миллионов жителей, учитывая тотальную ложь оккупантов. Поэтому цифра в 6 тысяч добровольцев может быть тоже завышенной. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Находится в другой реальности

Показательным считает Череватый и сборище "военкоров". Оно демонстрирует деградацию даже недавно относительно совершенной российской пропаганды.

Об этом свидетельствует поведение их недофюрера и его истерические заявления. Они выдают неуверенность Путина. В нем уже нет той напыщенности, которая у него была при объявлении начала так называемой "СВО",

– заметил представитель Восточной группировки ВСУ.

Очевидно, что у российского диктатора уже нет уверенности в "преимуществах" на фронте российской армии и "скорой победе" страны-агрессора. Хотя и он наверняка повторяет нарративы, которые ему приносят Шойгу и Герасимов с учетом того, что они не могут демонстрировать все свои поражения.

Сергей Череватый прокомментировал абсурдные заявления Путина: смотрите видео

Также Путин рассказал "сказочку" о том, что Россия за время так называемой "СВО" потеряла всего 54 танка.

Это абсолютная неадекватность, учитывая, что Путин является подполковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны,

– отметил Череватый.

Путин не отдает себе отчет в том, что при такой операции, при таком объеме фронта и количестве привлеченных войск, а на отдельных фронтах идет счет на сотни тысяч, априори нельзя потерять 54 танка. Поэтому даже для человека, который отбыл срочную службу в советское время, становится понятно, что российский диктатор находится в другой реальности.

Заявления Путина не соответствуют действительности Когда российский диктатор, говоря о потере российских танков за 15 месяцев войны, называет цифру 54, – это полная чушь. Ведь в соответствии с Когда российский диктатор, говоря о потере российских танков за 15 месяцев войны, называет цифру 54, – это полная чушь. Ведь в соответствии с информацией Генштаба Украины , страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 июня потеряла 3943 танка.

Зачем Путин встречался с "военкорами"