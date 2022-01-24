Путин добился, чего хотел, – экс-депутат Госдумы предположил, будет ли эскалация со стороны РФ

Россия стягивает войска к границе Украины и может готовиться к наступлению. Однако Владимир Путин уже добился всего, чего хотел.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил экс-депутат Госдумы России и оппозиционер Дмитрий Гудков. Нынешние действия главы Кремля являются просто дополнительной попыткой эскалации.

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"Возможно, по поводу санкций, возможно, в отношении "Северного потока-2". Мне сказать трудно", – отметил экс-депутат Госдумы.

Гудков также заявил, что не верит в перспективу войны. Все из-за того, что Путину не нужны дополнительные санкции Запада против России, так как он итак уже всего достиг.

Я, конечно, ничего не исключаю, но, на мой взгляд, того, чего Путин хотел, он добился,

– заявил оппозиционер.

В то же время представитель украинского президента в Конституционном суде Федор Вениславский не согласился с таким утверждением Гудкова. По его мнению, Путин хочет войти в историю тем, что восстановит Советский Союз.

"Сейчас без Украины восстановить Советский Союз будет точно невозможно. Но тут обратный эффект – чем больше Путин повышает ставки, тем больше сплачиваются украинцы", – отметил Вениславский.

Войска России возле границы Украины: последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас возле границы Украины находится примерно 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Вооруженные силы Украины увеличили на 11 тысяч человек. По словам министра обороны Алексея Резникова, украинская армия вполне готова выполнять задачи и давать отпор врагу.

Командующий ООС Александр Павлюк предположил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Именно тогда заканчиваются Олимпийские игры и завершаются совместные учения России и Беларуси.

В то же время по мнению Алексея Данилова, Россия не пойдет в наступление на Украину в ближайшее время. СНБО не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.

На фоне возможной эскалации иностранные посольства решили эвакуировать своих дипломатов. Первыми об этом заговорили в США.

В случае расширения масштабов агрессии против Украины в отношении России будут вводить санкции. Это будет происходить фактически сразу и повлияет на российскую экономику.

Представитель посольства США объяснил эвакуацию дипломатов из Украины: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.