О чем Путину придется отчитываться перед выборами: обзор фронта от Свитана

Россияне стали активно обстреливать мирное население в Донецке. Дело в том, что они создавали информационную "подушку" под предвыборную задачу Путина.

В ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что на выполнение данной задачи Путин бросит много сил и средств.

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Удары по Бельбеку

Полковник запаса отметил, что "Бельбек" – серьезный аэродром в Крыму, который оккупанты используют, в частности, для взлета и обслуживания авиации, которая работает по Запорожскому и Херсонскому направлениям.

Поэтому это серьезная, жирная цель,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, то, что наши ракеты до него дошли, свидетельствует и о том, что ПВО противника не просто дырявая – ее не существует. А наши Воздушные силы нашли ключ, чтобы вскрыть российскую систему ПВО, по крайней мере по западному берегу Крыма.

Путин очертил задачи на фронте до выборов

Свитан заметил, что последние несколько недель идут обстрелы по мирному населению в Донецке, которое, в частности, ждет возвращения Украины. Теперь стал понятен мотив, почему россияне это делают.

По его словам, оккупанты создавали информационную "подушку" под предвыборную задачу российского диктатора.

Он (Путин – 24 Канал) ее конкретно очертил – отодвинуть линию фронта от Донецка,

– сказал полковник запаса.

То есть, объяснил Свитан, стоит задача до перевыборов Путина взять Авдеевку. И в ближайшее время максимальное количество сил и средств россияне бросят именно на это направление. Ведь главе Кремля придется перед выборами за нее отчитываться.

ВСУ отбили утраченные позиции возле Горловки

Полковник запаса заявил, что на северо-запад от Горловки есть терриконы и промышленные предприятия. Что именно взяли наши войска под контроль – сложно сказать.

По его словам, россияне контролируют высоты Горловки. А сам город является одной из господствующих высот. Мы туда и стремимся.

По низинам движемся, по терриконам,

– отметил Свитан.

Он отметил, что если будет возможность, то целесообразно взять под контроль север и северо-запад Горловки. Это господствующая высота, тогда дальше можно будет развивать определенные наступательные действия – как минимум в сторону Северска, Лисичанска, Попасной. Касается это и Бахмута, ведь из Горловки назад можно будет идти, чтобы прикрыть уже освобожденные населенные пункты.

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