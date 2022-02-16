Путин еще не сказал "нет", – в ТКГ считают, что Россия будет торговать признанием боевиков

Владимир Путин фактически дал понять, что не подпишет обращение о признании боевиков. Однако это еще не означает отказ от такой идеи.

В Госдуме было 2 проекта: один – от коммунистов, другой – от партии "Единая Россия", согласно которому его нужно отправить на консультацию в министерство иностранных дел, чтобы фактически отложить в дальний угол. Подробнее об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Для Шольца устроили шоу

По его словам, было неожиданным, что приняли именно коммунистический проект. Это говорит о том, что в Москву приехал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Думаю, что для него (Шольца – 24 канал) устроили это большое шоу, чтобы показать решимость России, если Германия и Франция не надавят на Украину, чтобы все же реализовать минские договоренности в таком виде, в каком их видит Кремль. Вчера (15 февраля Кремль – 24 канал) публично создал проблему, которой до этого не было, для того, чтобы сейчас торговать практически устранением для Запада очередной угрозы по выходу России из мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

Он пояснил, что "в торгах" Запад либо надавит на Киев, либо Путин подпишет соответствующий указ о признании боевиков независимыми государствами.

Гармаш: Путин поставил себе этот документ на стол

Во время брифинга с Путиным немецкий канцлер заявил, что признание боевиков на Донбассе было бы катастрофой , ведь это полное нарушение минских договоренностей.

Представитель в ТКГ отметил, что соответствующее событие было посвящено укреплению напряжения и давления на Украину, западных партнеров в виде ультиматумов НАТО, кибератак и различных диверсионных действий.

Это все был акт давления. Я бы не сказал, что Путин уже сказал "нет",

– подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что глава Кремля поставил этот документ себе на стол. "Думаю, он там будет лежать как угроза Западу и Украине относительно возможного выхода России из минских договоренностей, если Запад не заставит Киев реализовать минские договоренности так, как хочет Кремль", – добавил он.

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Новое заседание ТКГ

Трехсторонняя контактная группа требует внеочередную встречу из-за решения Госдумы. Гармаш отметил, что вопрос будет один – пусть Россия прокомментирует свое отношение к минским договоренностям.

Ведь обращение в Госдуму фактически убивает минские договоренности, если его реализуют. Это серьезный политический акт. Мы хотим получить ответы,

– сказал Гармаш.

Он отметил, что пока ответа от России нет. Он считает, что государство-агрессор не согласится на проведение внеочередного заседания ТКГ. Поэтому без договоренностей говорить о повестке дня заседания нет смысла.

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