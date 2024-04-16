Путин хочет завоевать Европу "руками украинцев", - Тимочко предположил план диктатора

Среди украинских военных происходят разговоры о вероятных планах Кремля захватить Европу с помощью Украины. Владимир Путин видит в украинцах опытных военных и нацию, которая близка к Европейским ценностям.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что российский диктатор может пользоваться всем европейским достоянием. Однако, учитывая последние "успехи" россиян на фронте, такая гипотеза является достаточно призрачной.

Смотрите также "Защитники России": как украинских детей превращают в российских солдат

Возможный план Путина

Не раз со своими собратьями, по словам Тимочко, они обсуждали, почему до сих пор белорусскую армию Россия не привлекла для наступления на Украину в составе своих войск. Один из вариантов размышлений военных был о том, что Путин надеется оккупировать Украину и затем с новыми силами, то есть с мобилизованными украинцами, которые имеют боевой опыт, и белорусами, напасть на Европу.

Если он понимает, что не может легко победить Украину, то против европейского вооружения, технологий и интеллекта он может выставить только ту нацию, которая менталитетом ближе к Европе,

– прокомментировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Если россияне могут вести войну в Украине на истощение народа и разрушение – это одно. Однако, если Путин хочет завоевать Европу и пользоваться благами ее приобретения, то уничтожать ее ему не подойдет.

"Если он большими подготовленными массами оккупирует Европу, тогда будет потреблять экономический и финансовый ресурс, который там накопился", – заметил Тимочко.

Путин не реализует планы

Хотя, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Путину это вряд ли удастся если россияне в прошлом году считали огромным подвигом для себя то, что они остановили украинское наступление, а сейчас Шойгу отчитывается Путину, что они заняли село "на три дома".

Однако в масштабных планах, перспективах или целях военной кампании на будущее на украинцев он ставит огромную ставку,

– отметил Тимочко.

Владимир Путин: последние новости