Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що російський диктатор може користуватися усім європейським надбанням. Однак, з огляду на останні "успіхи" росіян на фронті, така гіпотеза є досить примарною.

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Можливий план Путіна

Не раз зі своїми побратимами, за словами Тимочка, вони обговорювали, чому досі білоруську армію Росія не залучила для наступу на Україну в складі своїх військ. Один із варіантів роздумів військових був про те, що Путін сподівається окупувати Україну і потім з новими силами, тобто з мобілізованими українцями, які мають бойовий досвід, та білорусами, напасти на Європу.

Якщо він розуміє, що не може легко перемогти Україну, то проти європейського озброєння, технологій та інтелекту він може виставити лише ту націю, яка менталітетом ближча до Європи,

– прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Якщо росіяни можуть вести війну в Україні на виснаження народу та руйнування – це одне. Однак, якщо Путін хоче завоювати Європу та користуватися благами її набуття, то нищити її йому не підійде.

"Якщо він великими підготовленими масами окупує Європу, тоді буде споживати економічний та фінансовий ресурс, який там накопичився", – зауважив Тимочко.

Путін не реалізує плани

Хоча, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Путіну це навряд чи вдасться якщо росіяни минулого року вважали величезним подвигом для себе те, що вони зупинили український наступ, а зараз Шойгу звітує Путіну, що вони зайняли село "на три хати".

Однак в масштабних планах, перспективах чи цілях воєнної кампанії на майбутнє на українців він ставить величезну ставку,

– зазначив Тимочко.

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