Самая большая проблема – резервы: какой сценарий "мира" активно продвигает Кремль
Российскому диктатору Владимиру Путину выгодна пауза в войне. Поэтому он будет продолжать продвигать тезис о "мирных переговорах".
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. Он назвал главную проблему диктатора.
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Чего хочет Путин
Путин хочет переговоров, чтобы получить паузу в войне. Ему надо провести переобучение мобилизованных и иметь больше резерва.
"Проблема заключается в том, что у россиян на сегодняшний день нет подготовленных резервов. Потому что им надо серьезно готовиться, если они мечтают о "большой наступательной операции" в направлении того же Харькова, им надо подготовить 2 армии", – заметил Березовец.
Две армии – это до 200 тысяч личного состава. И не просто подготовленного, а вооруженного. В том числе технически.
"Из-за этого противник нуждается в паузе, передышке. Путин об этом говорил и этот же месседж повторяли Захарова, Лавров, Песков и другие представители преступного кремлевского режима. И россияне будут продвигать эти переговоры. И Песков говорил, мол, они готовы, если Украина будет готова, к восстановлению стамбульского формата. То есть возвращайтесь в Турцию и продолжим с того момента, на котором остановились весной 2022 года", – добавил политолог.
Какую политику ведет Путин: последние новости
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