Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине, – ISW

Владимир Путин после так называемой победы на "выборах" пытается создать информационные условия для затяжной войны в Украине. Ведь даже на оккупированных территориях за него якобы "отдали голоса" большинство населения.

Однако такое "волеизъявление" не было законным. Кроме того, на оккупированных территориях находится много российских солдат, поэтому голосование было принудительным по своей сути.

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Что в ISW заявили после выборов Путина

Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине,

– говорят аналитики.

По их данным, Путин и российские чиновники убеждали, мол, "рекордная явка" избирателей и "высокая общественная поддержка" демонстрирует единство России и доверие к Путину.

Более того, как и ожидалось, Путин на временно оккупированных территориях якобы набрал 88,12% – 95,23%. Это происходило на фоне того, что российские чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку диктатора на оккупированных территориях. Кроме того, там большое количество российских военных, поэтому и выборы по своей сути были принудительными.

Вероятно, Путин продолжает пытаться создать информационные условия для оправдания длительного конфликта и длительной оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц в оккупированной Украине, которым угрожает только российское вторжение,

– заявили в ISW.

Что известно о "выборах" Путина