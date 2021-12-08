Путин хочет возродить Советский Союз, – Нуланд
Источник:Now This News
Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин стремится войти в историю, восстановив Советский Союз. Именно в этом, по ее мнению, глава Кремля видит свое предназначение.
Не факт, что даже в таком случае Путин "удовлетворит свой аппетит"
Российский президент рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам заявила на брифинге после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.
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Есть опасения полагать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследие. А после кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен, или он решит пойти дальше,
– сказала Нуланд.
Она отметила, что глава Кремля недооценивает США и Евросоюз, которые готовые противостоять его агрессии.
Война станет тяжелой и для России
"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – объяснила замгоссекретаря.
Кстати, ранее министр обороны Украины Алексей Резников также говорил, что российская эскалация приведет к "кровавой бойне". Чиновник не верит, что Москва может победить: "Русские ребята тоже будут возвращаться в гробах".Обратите внимание! В ходе разговора 7 декабря Байден заверил Путина, что в случае наступления на Украину США будут реагировать резко. Политик подчеркнул, что в этот раз Вашингтон сделает то, чего не сделал в 2014 году.
В то же время в Белом доме до сих пор не знаю, принял ли российский президент окончательное решение по поводу эскалации конфликта.
Что известно о возможности нападения России на Украину
- У границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.
- Резников предположил, что в случае эскалации численность вражеского войска может возрасти до 175 тысяч человек.
- Международное сообщество угрожает Москве серьезными санкциями. СМИ заявили, что США могут даже отключить Россию от международной системы SWIFT.
- Лидер "Европейской народной партии" Германии считает, что скандальному газопроводу "Северный поток-2" наступит конец, если Россия нападет на Украину.
- В Москве в своей привычной манере заявили, что это, мол, Киев стягивает свою армию к временно оккупированному Донбассу. В Госдуме даже пригрозили официально предоставить оружие боевикам.
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