Путин хочет возродить Советский Союз, – Нуланд

Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин стремится войти в историю, восстановив Советский Союз. Именно в этом, по ее мнению, глава Кремля видит свое предназначение.

Не факт, что даже в таком случае Путин "удовлетворит свой аппетит"

Российский президент рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам заявила на брифинге после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Читайте также Сенсаций не было, – в Офисе Президента прокомментировали переговоры Байдена и Путина

Есть опасения полагать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследие. А после кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен, или он решит пойти дальше,

– сказала Нуланд.

Она отметила, что глава Кремля недооценивает США и Евросоюз, которые готовые противостоять его агрессии.

Война станет тяжелой и для России

"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – объяснила замгоссекретаря.

Кстати, ранее министр обороны Украины Алексей Резников также говорил, что российская эскалация приведет к "кровавой бойне". Чиновник не верит, что Москва может победить: "Русские ребята тоже будут возвращаться в гробах".

Что известно о возможности нападения России на Украину

Это может вас заинтересовать – Как давно идет военное противостояние "братских народов": смотрите видео