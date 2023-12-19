Путин хочет втянуть армию Беларуси в наземную операцию: в ГУР оценили угрозу с Севера
На территории Беларуси начались проверки ПВО, а также началось строительство нового военного городка. В ГУР прокомментировали ситуацию и объяснили угрозу для Украины.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о планах Владимира Путина по Украине и Беларуси. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с Беларусью
Представитель нашей разведки заявил, что Путин хочет привлечь Беларусь к российско-украинской войне.
Понятно, что российский диктатор и дальше хотел бы вовлечь белорусскую армию в полномасштабную агрессию против Украины, наземную операцию. Но за все это время (Путину – 24 Канал) не удалось этого,
– заявил Юсов.
По его словам, Силы безопасности и обороны Украины, в том числе наши пограничники, внимательно следят за ситуацией. Также они укрепляют и усиливают границу.
Разведчик отметил, что ситуация касательно опасности со стороны Беларуси не изменилась.
Пока что планы Кремля по этому направлению так и остаются планами. Несмотря на заявления Медведева, а также людей, похожих на Путина, существенно ничего не изменилось,
– отметил он.
Юсов добавил, что Украина ведет постоянное наблюдение и готовится к разным сценариям.
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