Путин хотел вступления России в НАТО, но выдвигал свои условия

Владимир Путин в начале своего президентства рассматривал вопрос о вступлении России в НАТО. Однако глава Кремля выдвигал при этом свои условия.

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. В частности, Путин не хотел, чтобы Россия проходила привычный процесс подачи заявки и становилась в очередь со многими странами, которые "не имеют значения".

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Робертсон, возглавлявший Альянс в течение 1999 – 2003 годов, заявил, что российский президент четко дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы страна стала частью Западной Европы.

Они хотели быть частью того безопасного, стабильного Запада, которого в то время Россия не имела,

– рассказал он.

По словам Робертсона, Путин во время их встречи спросил, когда НАТО намерено пригласить Россию. В ответ на это бывший генсек заявил, что в Альянс не приглашают, ведь для вступления нужно подать соответствующую заявку.

Однако Путин ответил, что Россия вроде бы "не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения".

. Путин незадолго до своего президентства в интервью BBC заявил, что не исключает присоединения к НАТО. Однако это произойдет тогда, когда взгляды России как "равноправного партнера" примут во внимание. Тогда же Путин отметил, что ему трудно представить НАТО врагом.

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